Cina: spettacolo di farfalle nella valle di Honghe a inizio estate (3)

JINPING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una turista visita la valle delle farfalle di Honghe, nella contea di Jinping, nella prefettura autonoma Hani e Yi di Honghe, nella provincia sud-occidentale cinese dello Yunnan, il 14 maggio 2026. Di recente, nella valle si è registrata una massiccia comparsa di farfalle emerse dalle crisalidi. L’area, tra le più ricche al mondo per varietà di specie, assiste ogni anno a questo fenomeno tra la fine della primavera e l’inizio dell’estate.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).