Presentata la regata preliminare dell’America’s Cup, Cuccureddu: “Vetrina mondiale”

CAGLIARI (ITALPRESS) – “Un programma molto intenso, c’è molta attesa. Si è chiuso un accordo con Sky, per cui avremo una risonanza mondiale importante. Quattro giornate di sport con una serie di eventi collaterali. Uno spaccato della cultura sarda”. Così l’assessore regionale del Turismo, Franco Cuccureddu, presentando la regata preliminare della 38ª America’s Cup di vela in programma dal 21 al 24 maggio a Cagliari.

Alla conferenza stampa hanno preso parte anche i rappresentanti degli equipaggi di Emirates Team New Zealand, La Roche-Posay, Tudor Team Alinghi, GB 1 e Luna Rossa, che si sfideranno in una serie di 8 regate. Nell’ultima giornata, i due team risultati migliori si sfideranno in un match race per la vittoria finale.

All’inaugurazione in programma al Bastione Saint Remy è prevista la partecipazione del ministro dello Sport Andrea Abodi, del presidente della Regione Campania Roberto Fico e della presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde.

In via Roma, nella zona del porto, è allestito il Race Village, aperto gratuitamente. Le gare si potranno seguire dalla postazione del Lazzaretto di Sant’Elia, ma anche dal mare per chi vuole godersi lo spettacolo in barca, con un rigido protocollo supervisionato intorno al campo di regata.

Soddisfatto il sindaco Massimo Zedda: “Sono molto emozionato. Conosco bene le condizioni meteo-marine di Cagliari e tutto ciò che rende il nostro mare ideale per allenarsi tutti i giorni dell’anno. Sono sicuro che anche i team apprezzeranno”. A fine conferenza ai vari team è stato consegnato un dono in ceramica di alto artigianato sardo da parte della Regione Sardegna.

-Foto Regione Sardegna-

(ITALPRESS).