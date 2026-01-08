LANZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Delle attrici di una compagnia di danza della città di Zhangye, nel Gansu, si esibiscono in un balletto durante il primo spettacolo di un evento di performance e broadcast culturali di massa, tenutosi presso il Lanzhou Concert Hall a Lanzhou, nella provincia nord-occidentale cinese del Gansu, il 7 gennaio 2026. L’evento, che prevede l’organizzazione di 240 spettacoli culturali di massa nel corso dell’anno, mira a creare palcoscenici culturali e artistici accessibili al grande pubblico direttamente nei loro quartieri.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
