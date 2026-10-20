A BORDO DELLA NAVE DA RICERCA DEEP SEA NO. 1 (CINA) (XINHUA) – Questa foto, scattata il 15 ottobre 2026, mostra un pesce lucertola fotografato attraverso l’oblò del sommergibile con equipaggio Jiaolong, progettato per l’esplorazione delle profondità marine.
La nave da ricerca cinese Deep Sea No. 1, che trasporta il sommergibile, si trova attualmente nell’Oceano Pacifico occidentale per condurre ricerche scientifiche in acque profonde. Il 15 ottobre, il Jiaolong ha completato con successo la sua 470esima immersione. Un giornalista di Xinhua a bordo del sommergibile ha fotografato l’esplorazione del misterioso mondo sottomarino.
-Foto Xinhua-
(XINHUA).
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