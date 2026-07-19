Cina: sogni calcistici per bambini dello Xizang, a 4.700 metri di altitudine (1)

LHASA (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un giocatore posa prima di una partita con, davanti a sé, un modellino del trofeo della Coppa del Mondo preparato da Sonam Jigme, nel comune di Zangbi, nella contea di Lhari, a Nagqu, nella Regione autonoma sud-occidentale cinese dello Xizang, il 18 luglio 2026.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS)
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