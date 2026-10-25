NAGQU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Membri del Corpo dello Xizang della Polizia armata del popolo allestiscono una tenda temporanea in un villaggio colpito dal terremoto nella località di Maru, nella contea di Baqen della città di Nagqu, nella Regione autonoma sud-occidentale cinese dello Xizang, il 23 ottobre 2026. Sedici persone sono morte e altre 76 sono rimaste ferite a seguito del terremoto di magnitudo 7.0 che ha colpito la contea di Baqen della città di Nagqu, nella Regione autonoma sud-occidentale cinese dello Xizang, alle 22:33 di giovedì, hanno riferito le autorità locali.

-Foto Xinhua-

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