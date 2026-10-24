Marocco, l’Italia partecipa alla Régate 4 Med di Tangeri

TANGERI (MAROCCO) (ITALPRESS) – L’Italia partecipa oggi alla Régate 4 Med, la manifestazione velica che riunisce nella baia di Tangeri giovani provenienti da dodici Paesi del Mediterraneo. Presente alla regata anche l’Ambasciatore d’Italia in Marocco, Pasquale Salzano, insieme alla delegazione italiana composta da sei giovani coinvolti attraverso l’associazione culturale Usamborgia di Avola, in Sicilia. Lo rende noto l’ambasciata d’Italia in Marocco.

La partecipazione italiana, promossa dall’Ambasciata d’Italia a Rabat, si inserisce nelle iniziative della III Giornata dello Sport Italiano nel Mondo, promossa dal Ministro degli Esteri Antonio Tajani e dedicata quest’anno al mare, agli sport nautici e alle opportunità dell’economia blu.

Organizzata dall’ONG marocchina Tibu Africa, con il patrocinio dell’UNESCO, la Régate 4 Med coinvolge giovani di Albania, Egitto, Francia, Giordania, Italia, Libano, Libia, Marocco, Portogallo, Spagna, Tunisia e Turchia.

“La diplomazia dello sport parte anche dai giovani. In un Mediterraneo attraversato da tante tensioni, vedere ragazzi di dodici Paesi incontrarsi, gareggiare e condividere un’esperienza è un segnale importante. Lo sport riesce a creare rapporti di fiducia e di amicizia anche dove il dialogo tra i Paesi è più difficile. L’Italia crede molto in queste iniziative, perché investire nelle nuove generazioni significa investire nel futuro delle relazioni tra i nostri Paesi”, ha dichiarato l’Ambasciatore Salzano.

La manifestazione, in programma dal 19 al 25 ottobre tra Tangeri e Tétouan, affianca alle attività veliche iniziative di formazione, inclusione sociale, tutela dell’ambiente marino e incontri dedicati ai mestieri del mare. La presenza italiana comprende anche una mostra fotografica sulla vela e sugli sport nautici, con immagini messe a disposizione dalla Federazione Italiana Vela.

“Il mare che ci unisce può offrire ai giovani non soltanto occasioni di incontro, ma anche prospettive concrete di formazione e di lavoro. È questo il significato che vogliamo dare alla nostra partecipazione: valorizzare la tradizione marittima italiana e rafforzare, attraverso lo sport, i legami tra l’Italia, il Marocco e gli altri Paesi mediterranei”, ha concluso Salzano.

-Foto ambasciata d’Italia in Marocco-

(ITALPRESS).