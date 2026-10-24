Malta, Ministero difende il trasporto di diesel russo su nave con bandiera nazionale

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il ministero della Mobilità sostenibile di Malta ha difeso il trasporto di diesel russo negli Stati Uniti a bordo di una nave registrata a Malta, sottolineando che tali spedizioni non sono vietate, purché rispettino le sanzioni applicabili e le deroghe previste dalla legge. La nave Agioi Fanendes, battente bandiera maltese, ha lasciato la Russia con un carico di circa 40.000 tonnellate di diesel destinato a New York. Si tratta della prima importazione di carburante russo negli Stati Uniti dal 2022. L’imbarcazione è partita dal porto russo di Primorsk tra la notte di giovedì e la mattina di venerdì e dovrebbe raggiungere gli Stati Uniti intorno al 7 novembre, pochi giorni dopo le elezioni di metà mandato americane.

La spedizione fa seguito all’annuncio, diffuso all’inizio del mese, del presidente statunitense Donald Trump, secondo cui sarebbe stato raggiunto un accordo con il presidente russo Vladimir Putin per sospendere le sanzioni sulle esportazioni russe di diesel. Il ministero maltese della Mobilità sostenibile ha precisato che il trasporto di prodotti petroliferi russi verso Paesi terzi non è di per sé vietato, a condizione che siano rispettate le deroghe legali applicabili, i requisiti relativi al tetto massimo di prezzo e gli altri obblighi previsti dall’Ue. “Malta si aspetta e garantisce che le sanzioni dell’Ue e delle Nazioni Unite siano pienamente rispettate e applicate”, ha dichiarato il ministero, aggiungendo che tutte le navi battenti bandiera maltese sono tenute a rispettare le sanzioni legalmente in vigore, senza eccezioni, salvo nei casi in cui si applichi una deroga riconosciuta.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).