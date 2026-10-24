Libia, l’Onu avverte: pressioni sulla Banca Centrale, preservare l’indipendenza

TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – La Missione ONU di sostegno in Libia (UNSMIL) ha preso atto degli sviluppi di ieri relativi alla decisione della presidenza della Camera dei Rappresentanti libica sulla guida della Banca Centrale Libica. E secondo quanto dichiarato dall’UNSMIL in un comunicato ufficiale, l’indipendenza operativa e l’integrità dell’istituto sono essenziali per proteggere le risorse pubbliche, preservare la stabilità economica e mantenere la fiducia dei partner internazionali.

L’UNSMIL ha sottolineato che qualsiasi cambiamento ai vertici deve basarsi sul miglioramento della governance e della supervisione. La Missione ha inoltre avvertito che le continue pressioni sull’istituto per finanziare la crescente spesa pubblica potrebbero aumentare le pressioni sul tasso di cambio, alimentare l’inflazione e accelerare l’esaurimento delle riserve.

Infine, ha esortato tutte le parti a rispettare rigorosamente le procedure legali e istituzionali per preservare la credibilità della Banca Centrale Libica.

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