PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – A Porte de Vincennes, a Parigi, le forze dell’ordine hanno utilizzato cannoni ad acqua e gas lacrimogeni contro i manifestanti. Lo riferisce l‘emittente Bfmtv. In totale, secondo la prefettura, erano 110.000 in piazza, per lo più studenti delle scuole superiori e universitari con indosso i gilet gialli e membri di sindacati.

Il cambio di percorso deciso dalla prefettura, che ha deviato la manifestazione inizialmente prevista nel centro di Parigi verso la periferia, “non ha scoraggiato i manifestanti” secondo l’emittente.

Altre manifestazioni si sono svolte nelle principali città francesi. Secondo la prefettura del Var, la manifestazione a Tolone “è sfuggita al controllo degli organizzatori”. “Il corteo si è disperso, sfuggendo al controllo degli organizzatori“, ha dichiarato la prefettura in un comunicato. Circa 850 persone secondo le stime ufficiali sono scese in strada nonostante il prefetto avesse vietato tutte le manifestazioni nel centro di Tolone per questo sabato.

A Tolosa, una persona è rimasta gravemente ferita a una mano al termine della manifestazione secondo quanto riferito a Bfmtv dalla prefettura dell’Alta Garonna. “Le circostanze di questo infortunio non sono ancora note; verranno condotte indagini, sotto la supervisione dell’autorità giudiziaria, per fare luce sull’accaduto”, ha dichiarato la prefettura, aggiungendo che l’incidente è avvenuto “nel contesto della dispersione di un assembramento”.

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(ITALPRESS).