La Tunisia avvia il programma AeroSTAR per lo sviluppo del settore aeronautico e aerospaziale

TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – La Tunisia ha avviato il programma AeroSTAR, realizzato in collaborazione tra il gruppo aeronautico statunitense Boeing e l’organizzazione Amideast, con l’obiettivo di sviluppare le competenze dei giovani tunisini e favorire il loro accesso alle opportunità professionali nel settore dell’aviazione.

Alla cerimonia di lancio, svoltasi giovedì 22 ottobre, ha partecipato l’ambasciatore degli Stati Uniti in Tunisia, Bill Bazzi, insieme al ministro tunisino dei Trasporti e ai rappresentanti di Boeing, Amideast e delle istituzioni tunisine competenti.

Il programma mira a offrire ai giovani occasioni di confronto diretto con gli esperti del settore e una maggiore conoscenza del mondo dell’aviazione. L’iniziativa si inserisce nel quadro della cooperazione tra Tunisia e Stati Uniti nel campo dell’aviazione civile, con particolare attenzione allo sviluppo delle competenze, alla ricerca e all’innovazione nel settore aeronautico e aerospaziale.

A margine dell’evento, il ministro dei Trasporti ha incontrato una delegazione di Boeing per discutere le prospettive di cooperazione, il rafforzamento dei collegamenti aerei e l’ammodernamento della flotta della compagnia nazionale Tunisair.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).