LONDRA (INGHILTERRA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina si prepara a una partecipazione da record all’imminente World Travel Market (WTM) 2026 di Londra, attirando i visitatori grazie alla sua forza nell’innovazione, come annunciato venerdì dall’Ufficio nazionale cinese del turismo (CNTO) a Londra.

Secondo il CNTO di Londra, oltre 200 delegati, insieme a 116 imprese e organizzazioni cinesi del settore culturale e turistico, hanno confermato la loro partecipazione all’evento, in programma dal 3 al 5 novembre.

Si tratta della più grande delegazione cinese al WTM di Londra degli ultimi anni, che copre la gamma più completa della filiera dell’industria turistica, comprese le aziende che operano nel settore delle conferenze e delle esposizioni, le società di tecnologia turistica, i resort e gli hotel, le attrazioni turistiche e i parchi a tema, le imprese del settore sportivo e del tempo libero, nonché le compagnie di crociera e le compagnie aeree.

Il padiglione cinese si estende su una superficie di circa 490 metri quadrati, circa il 22% in più rispetto allo scorso anno. Circa nove compagnie aeree e alcune imprese turistiche e parchi a tema presenteranno prodotti culturali e turistici caratteristici nei propri stand.

Nel padiglione si terrà una serie di eventi interattivi che coinvolgeranno elementi del patrimonio culturale immateriale, come la tradizionale produzione cinese di incenso, la pittura delle maschere dell’Opera di Pechino e le esibizioni dell’arte del tè del Sichuan.

Con l’applicazione della tecnologia tra i principali elementi di richiamo, il padiglione presenterà attrezzature innovative, tra cui traduttori e occhiali basati sull’intelligenza artificiale ed esoscheletri intelligenti, per aiutare i visitatori a vivere la cultura cinese in modo completo e immersivo e a percepire il ruolo della tecnologia cinese nel migliorare la soddisfazione dei viaggiatori.

Fondato nel 1980, il WTM di Londra è una delle più grandi e influenti fiere del turismo al mondo. Nel 2025 ha attirato espositori provenienti da 182 Paesi e regioni, registrando 46.500 visitatori.

(ITALPRESS).