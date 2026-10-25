PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il Museo cinese della Grande Muraglia, ai piedi della celebre sezione di Badaling della Grande Muraglia a Pechino, ha riaperto al pubblico sabato dopo un’ampia ristrutturazione e un intervento di ammodernamento.

Situato nel distretto di Yanqing, alla periferia della capitale cinese, il museo è stato inaugurato nel 1994 e ha chiuso nell’aprile 2022 per la riqualificazione.

I lavori sono iniziati nel dicembre 2023, con la realizzazione di un edificio progettato per integrare meglio il museo nelle montagne e nella vegetazione circostanti.

Il museo, con una superficie di 16.000 metri quadrati, comprende aree espositive, spazi educativi e di servizio al pubblico, depositi per le collezioni e spazi di ricerca.

La mostra permanente e le esposizioni tematiche speciali esplorano la storia e la cultura della Grande Muraglia. La mostra permanente presenta oltre 700 reperti culturali, molti dei quali in prestito da musei di tutta la Cina.

Le esposizioni ripercorrono oltre 2.000 anni di lavori di costruzione della Grande Muraglia e illustrano l’evoluzione dei metodi di tutela, dalla protezione d’emergenza alla conservazione sistematica.

I visitatori possono inoltre comprendere meglio i ruoli storici della Grande Muraglia. Oltre alla sua funzione di struttura di difesa militare, è diventata gradualmente anche un luogo di scambio e integrazione tra i gruppi etnici della Cina.

Al secondo piano del museo, i visitatori possono ammirare ampie vedute dell’imponente sezione di Badaling all’esterno della struttura attraverso vetrate continue.

La Grande Muraglia, patrimonio mondiale dell’UNESCO, si estende per oltre 20.000 chilometri attraverso 15 province, municipalità e regioni autonome. Pechino conta complessivamente circa 520 chilometri di sezioni della Grande Muraglia e quella di Badaling è la più visitata.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).