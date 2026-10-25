NAGQU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Membri del Corpo dello Xizang della Polizia armata del popolo e vigili del fuoco trasportano uno yak rimasto intrappolato in un villaggio colpito dal terremoto nella località di Maru, nella contea di Baqen della città di Nagqu, nella Regione autonoma sud-occidentale cinese dello Xizang, il 23 ottobre 2026. Sedici persone sono morte e altre 76 sono rimaste ferite a seguito del terremoto di magnitudo 7.0 che ha colpito la contea di Baqen della città di Nagqu, nella Regione autonoma sud-occidentale cinese dello Xizang, alle 22:33 di giovedì, hanno riferito le autorità locali.

-Foto Xinhua-

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