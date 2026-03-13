PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il Sistema di navigazione satellitare BeiDou (BDS) verrà presto sottoposto a un aggiornamento in orbita per consentirgli di fornire servizi di maggiore qualità, secondo l’Ufficio cinese per la navigazione satellitare (CSNO).

Con questo aggiornamento verranno apportate modifiche per ottimizzare lo stato operativo di alcuni satelliti. L’ufficio ha affermato che rafforzerà continuamente il coordinamento e i test dei satelliti in orbita, oltre a monitorare e mantenere le prestazioni del sistema, per garantire agli utenti un’esperienza positiva.

Essendo un sistema globale di navigazione satellitare maturo, pienamente funzionale e ad alta prestazione, il BDS conta attualmente 50 satelliti operativi in orbita. Raggiunge una precisione di posizionamento globale superiore a 10 metri, una precisione di misurazione della velocità superiore a 0,2 metri al secondo e una precisione di sincronizzazione entro i 20 nanosecondi, ha osservato il CSNO.

Attraverso il suo segnale di servizio Precise Point Positioning (PPP), è in grado di garantire una precisione di posizionamento orizzontale superiore a 0,3 metri e una precisione verticale superiore a 0,6 metri.

Il BDS è stato profondamente integrato nello sviluppo economico e sociale della Cina e fornisce continuamente servizi di posizionamento, navigazione e sincronizzazione ad alta precisione a vari utenti, ha affermato il CSNO.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).