Cina: sindaco tedesco visita Huangshan tra cultura e innovazione (1)

HUANGSHAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata con un cellulare, mostra Alexander Badrow (a sinistra), sindaco di Stralsund (in Germania), e Peter Paul (a destra), presidente del Consiglio comunale di Stralsund, mentre osservano la pietra da inchiostro She in un negozio su una via culturale tradizionale di Huangshan, nella provincia orientale cinese dell’Anhui, il 28 maggio 2026. I due, che si trovano a Huangshan per l’evento Global Mayors Dialogue, hanno visitato ieri la via culturale per approfondire la cultura tradizionale cinese nella città di Huangshan. Si tratta della quarta visita di Badrow nella città in quasi 11 anni. Huangshan e Stralsund sono diventate ufficialmente città gemellate nell’ottobre 2015.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).