SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il direttore d’orchestra cinese Zhang Guoyong durante la performance inaugurale della 41esima edizione dello Shanghai Spring International Music Festival, a Shanghai, nella Cina orientale, il 26 marzo 2026. Il festival musicale si è aperto qui giovedì.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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