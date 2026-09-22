Cina: Shanghai ospita la 48esima edizione della WorldSkills Competition (3)

SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei concorrenti del Brasile si preparano alla 48esima edizione della WorldSkills Competition presso il Centro nazionale congressi ed esposizioni di Shanghai, nella Cina orientale, il 21 settembre 2026. L’evento è in programma da oggi al 27 settembre.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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