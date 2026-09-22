Italia-Tunisia, colloqui per aggiornare il memorandum d’intesa sulla cooperazione sanitaria

ROMA (ITALPRESS) – Tunisia e Italia puntano ad aggiornare il memorandum d’intesa sulla cooperazione sanitaria e ad ampliare le partnership tra i due Paesi. È quanto emerso a Roma durante un incontro di lavoro tra il ministro tunisino della Salute, Mustapha Ferjani, e il ministro italiano della Salute, Orazio Schillaci.

Al centro dei colloqui vi è stata la necessità di adeguare il memorandum agli sviluppi del settore sanitario e alle nuove innovazioni mediche, aprendo ulteriori prospettive di collaborazione tra Tunisia e Italia.

I due ministri hanno inoltre discusso del rafforzamento delle partnership tra le strutture ospedaliere, dello sviluppo delle competenze mediche e della cooperazione nei settori della sanità digitale e dell’approccio “One Health”.

I colloqui hanno riguardato anche lo sviluppo della cooperazione nell’industria farmaceutica e nella produzione di dispositivi e forniture mediche.

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