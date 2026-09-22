Lituania, in arrivo un contingente di truppe Usa. Il presidente Nauseda “Decisione importante per la sicurezza dell’intera regione”

VILNIUS (LITUANIA) (ITALPRESS) – “Ho appena ricevuto conferma che il nuovo contingente delle truppe statunitensi è già in viaggio verso la Lituania. Siamo grati al presidente Donald Trump e all’amministrazione statunitense, che si sono espressi a favore di questa decisione importante non solo per la Lituania, ma anche per la sicurezza dell’intera regione”. Così il presidente lituano Gitanas Nauseda in un post su X.

“La presenza militare statunitense in Lituania è una componente indispensabile della nostra deterrenza e difesa collettiva”.

Per il ministro degli Esteri lituano, Kestutis Budrys, “la decisione di mantenere la presenza militare statunitense in Lituania è un segnale forte di unità e determinazione degli Alleati”. La presenza di truppe statunitensi “è essenziale per la deterrenza, la difesa e la sicurezza del fianco orientale della NATO. La Lituania è orgogliosa di essere un Alleato impegnato, dando l’esempio con una spesa per la difesa pari al 5%, rafforzando le capacità nazionali e offrendo le migliori condizioni di addestramento alle forze alleate”, conclude.

– Foto Ipa Agency –

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