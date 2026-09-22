Cina: Shanghai ospita la 48esima edizione della WorldSkills Competition (2)

SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei concorrenti della Corea del Sud si preparano alla 48esima edizione della WorldSkills Competition presso il Centro nazionale congressi ed esposizioni di Shanghai, nella Cina orientale, il 21 settembre 2026. L’evento è in programma da oggi al 27 settembre.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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