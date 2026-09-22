La Casa Bianca lancia “Trump Tv”, attiva 24 ore su 24

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Da stanotte il canale YouTube della Casa Bianca ha lanciato “Trump Tv: The Essentials Station”, un vero e proprio canale broadcasting, con un palinsesto in streaming attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette, che propone contenuti nuovi e d’archivio.

Il canale YouTube della Casa Bianca, aperto il 21 gennaio 2026, conta 3,2 milioni di iscritti e ha raggiunto in nove mesi 241 milioni di visualizzazioni. L’operazione introduce una modalità di comunicazione inedita per un account istituzionale, combinando la logica del broadcasting televisivo tradizionale con quella della comunicazione digitale, nella quale l’utente sceglie cosa guardare, quando e dove. L’annuncio dell’avvio dello streaming ha inoltre prodotto un incremento di circa 40 mila nuovi iscritti al canale YouTube della Casa Bianca.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).