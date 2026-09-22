Cina: Shanghai ospita la 48esima edizione della WorldSkills Competition (1)

SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 21 settembre 2026, mostra l’area di gara dedicata alle competenze di ebanisteria durante la 48esima edizione della WorldSkills Competition presso il Centro nazionale congressi ed esposizioni di Shanghai, nella Cina orientale. L’evento è in programma da oggi al 27 settembre.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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