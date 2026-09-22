Media “Scontri fra palestinesi e coloni israeliani in Cisgiordania”

TEL AVIV (ISRAELE)(ITALPRESS) – Secondo fonti palestinesi, sono scoppiati scontri tra i residenti palestinesi del villaggio di Silwad, in Cisgiordania, e alcuni coloni israeliani, in seguito al furto di bestiame perpetrato da questi ultimi durante la notte.

L’agenzia di stampa palestinese Wafa ha riferito che dei coloni hanno vandalizzato quattro veicoli e due abitazioni alla periferia di Mazra’a ash-Sharqiya, in Cisgiordania. Wafa segnala che prosegue la chiusura militare di Ramallah e della città di al-Bireh e che le forze israeliane hanno compiuto incursioni in diverse località della Cisgiordania, tra cui Betlemme, Nablus e Tulkarem.

La chiusura è stata imposta in seguito a una sparatoria avvenuta domenica presso una sorgente nella Cisgiordania centrale, nella quale è stato ucciso il colono Netanel Shakron.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).