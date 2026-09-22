Sparatoria davanti a una scuola in Turchia, 5 feriti

ANKARA (TURCHIA) (ITALPRESS) – Una persona, attualmente in fuga, ha sparato intorno alle 8:00 davanti a una scuola superiore professionale nel distretto di Turgutlu, a Manisa, nell’ovest della Turchia. Lo riferisce l’emittente turca Ntv, secondo cui cinque persone, tra cui alcuni studenti, sono rimaste ferite, di cui uno in gravi condizioni. Le autorità hanno avviato un’operazione per catturare il sospettato, fuggito dal luogo dell’accaduto subito dopo l’attacco.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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