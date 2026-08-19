Cina: Shanghai, Museo di scienza e tecnologia supera 100 mln di visite (1)

SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei visitatori lasciano i propri desideri sulla parete dei desideri del Museo di scienza e tecnologia di Shanghai, nella Cina orientale, il 18 agosto 2026. Ieri il numero di visite al museo ha superato quota 100 milioni dalla sua apertura nel 2001. Si tratta di un complesso museale scientifico e tecnologico che comprende il suddetto museo, un museo di storia naturale e un planetario.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)