Cina: Shanghai, iniziato conto alla rovescia di 100 giorni per la nona CIIE (3)

SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un espositore parla con un membro dello staff durante l’evento promozionale e il roadshow della nona edizione della China International Import Expo (CIIE) presso il Centro nazionale congressi ed esposizioni di Shanghai, sede principale dell’evento, nella Cina orientale, il 27 luglio 2026. Ieri il centro ha ospitato una serie di eventi, tra cui un briefing con la stampa, un evento promozionale con roadshow e una cerimonia di firma per la decima edizione della CIIE, segnando l’inizio del conto alla rovescia di 100 giorni per l’evento di quest’anno, in programma a Shanghai dal 5 al 10 novembre.

-Foto Xinhua-

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