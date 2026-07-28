Cina: Shanghai, iniziato conto alla rovescia di 100 giorni per la nona CIIE (2)

SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 27 luglio 2026, mostra una veduta della piazza meridionale del Centro nazionale congressi ed esposizioni di Shanghai, sede principale della nona edizione della China International Import Expo (CIIE), nella Cina orientale. Ieri il centro ha ospitato una serie di eventi, tra cui un briefing con la stampa, un evento promozionale con roadshow e una cerimonia di firma per la decima edizione della CIIE, segnando l’inizio del conto alla rovescia di 100 giorni per l’evento di quest’anno, in programma a Shanghai dal 5 al 10 novembre.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS)
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]