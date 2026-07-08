Cina: Shanghai, CAS punta su ricerca di base sostenendo giovani talenti (1)

SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una ricercatrice conduce un esperimento in un laboratorio del Centro di ricerca interdisciplinare sulla biologia e la chimica dell’Accademia cinese delle scienze (CAS) a Shanghai, nella Cina orientale, il 6 luglio 2026. La ricerca di base è il fondamento di ogni innovazione scientifica e tecnologica. Negli ultimi anni, la sezione di Shanghai della CAS ha lavorato a stretto contatto con la municipalità di Shanghai per promuovere la ricerca di base. Offre inoltre un sostegno stabile ai giovani ricercatori, creando un ambiente in cui l’esplorazione scientifica a lungo termine può generare progressi al servizio delle priorità nazionali e far avanzare la ricerca di frontiera.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)