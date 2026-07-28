PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Oltre il 70% dei centri commerciali in tutta la Cina ha registrato un aumento dell’affluenza nel primo semestre del 2026, confermando una lieve tendenza al rialzo, secondo un’indagine pubblicata ieri.

L’indagine, diffusa dalla China Chain Store & Franchise Association, ha coinvolto aziende attive nel settore cinese dei centri commerciali. È emerso che oltre il 40% degli intervistati ha registrato nei primi sei mesi un aumento dell’affluenza compreso tra il 5% e il 10%.

Anche gli acquisti online hanno registrato una crescita nel periodo, con il 43,4% delle aziende intervistate che ha segnalato un incremento della quota delle vendite online, secondo l’indagine.

L’indagine ha inoltre mostrato che, durante il periodo, i centri commerciali a livello nazionale hanno registrato un tasso di occupazione più elevato.

Secondo l’Ufficio nazionale di statistica, nel primo semestre del 2026 le vendite al dettaglio complessive di beni e servizi in Cina, uno dei principali indicatori della solidità dei consumi del Paese, sono aumentate del 2,7% su base annua.

La promozione dei consumi è uno dei compiti principali delineati nel 15esimo Piano quinquennale della Cina (2026-2030), che prevede iniziative volte a rafforzare il potere d’acquisto della popolazione, accrescerne la propensione al consumo e aumentare l’offerta di beni e servizi di qualità, così da soddisfare le diverse esigenze dei consumatori.

(ITALPRESS).