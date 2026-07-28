Suzuki GSX-8R Cup: Como conquista Misano, Marino allunga in campionato

MISANO ADRIATICO (ITALPRESS) – Il quarto round della Suzuki GSX-8R Cup, disputato nella spettacolare cornice della Racing Night del CIV, ha regalato una delle gare più intense e imprevedibili dell’intera stagione. Poco prima del via, un violento nubifragio si è abbattuto sul Misano World Circuit Marco Simoncelli, costringendo la Direzione Gara a rinviare la partenza in attesa che le condizioni della pista tornassero compatibili con la sicurezza dei piloti. Al momento dello schieramento, Fabio Starnone occupa la prima casella, davanti al leader del campionato Samuele Marino e a Fabio Donesana, completando una prima fila di altissimo livello. Ancora prima dello spegnimento del semaforo arriva il primo colpo di scena: durante uno dei due giri di warm-up Starnone cade ed è costretto al ritiro, vedendo sfumare una preziosa occasione per recuperare punti sul diretto rivale. La gara prende il via su una pista ancora completamente bagnata. La pioggia ha smesso di cadere, ma l’asfalto resta estremamente insidioso. A scattare meglio di tutti è Andrea Zappa, veterano e wild card del trofeo, già protagonista nella passata edizione, che dalla quinta posizione si porta subito negli scarichi di Marino. Il pilota siciliano sceglie però una strategia prudente, evitando rischi inutili in condizioni tanto difficili. Ne approfittano prima Zappa e poi Marco Como, autore di una straordinaria rimonta dalla quattordicesima casella dello schieramento. I due portacolori del Team Tecnica Moto trovano immediatamente un ritmo imprendibile sul bagnato e, giro dopo giro, aumentano il vantaggio sul resto del gruppo.

Con il passare delle tornate è Como a fare la differenza, dimostrando ancora una volta un feeling eccezionale con l’asfalto bagnato. Una qualità già emersa nella passata stagione, quando sul circuito di Modena conquistò un brillante secondo posto in condizioni analoghe. La rimonta più spettacolare della giornata porta però la firma di Walter Laudati. Il veterano dei trofei Suzuki, partito addirittura dalla ventiquattresima posizione, recupera terreno con una progressione impressionante fino a ritrovarsi quarto già a metà gara. Da lì prende vita un acceso duello con Lorenzo Mandrile per l’ultimo gradino del podio, dal quale Laudati esce vincitore al termine di una prestazione straordinaria. Davanti, Zappa prova negli ultimi due giri a ricucire il distacco da Como, ma con grande lucidità decide di non compromettere un weekend estremamente positivo forzando oltre il limite. Como può così involarsi verso una meritata vittoria, mentre Zappa chiude secondo. Alle loro spalle Laudati consolida definitivamente il terzo posto, facendo segnare anche il giro più veloce della gara prima che il tempo venga ulteriormente abbassato da Mattia Giachino nelle battute finali. In una gara resa estremamente difficile dalle condizioni meteo, esperienza e sangue freddo hanno fatto la differenza. Il secondo e il terzo gradino del podio sono infatti occupati da due piloti Over 35, superati soltanto dal vincitore Marco Como. Nella classifica dedicata alla categoria Over 35 sale, inoltre, al terzo posto Mattia Giachino, ottavo assoluto al traguardo.

La lotta per il titolo resta ancora aperta, ma Samuele Marino compie un altro passo importante verso il campionato. Con una gara intelligente e priva di rischi conclude al quinto posto, limitando al minimo i danni in una giornata che avrebbe potuto rivelarsi molto più complicata. Il pilota siciliano arriva così all’ultimo appuntamento stagionale con 31 punti di vantaggio su Fabio Starnone che, nonostante lo zero in gara, resta matematicamente in corsa anche grazie ai punti conquistati con la pole position. Il verdetto definitivo arriverà ora a Vallelunga, teatro dell’ultimo e decisivo appuntamento della stagione. Marino dovrà amministrare un margine importante ma non ancora definitivo, mentre Starnone sarà chiamato a tentare l’impresa, cercando di conquistare ogni punto disponibile per ribaltare un campionato che sembra indirizzato, ma non ancora scritto.

– foto ufficio stampa Suzuki –

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