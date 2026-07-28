ROMA (ITALPRESS) – Stellantis e Mutares SE & Co. KGaA hanno annunciato “un accordo per la cessione a Mutares dell’intera partecipazione azionaria di Stellantis nelle attività di car-sharing di Free2move”. La conclusione della transazione, si legge in una nota, “è attesa entro la fine del 2026, fatte salve le consuete condizioni di chiusura”. Free2move gestisce una delle piattaforme di car sharing con la copertura geografica più diversificata, con flotte in 14 città in Europa e negli Stati Uniti. Attraverso la propria app mobile, Free2move offre soluzioni di mobilità a breve e lungo termine senza stazioni fisse disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7. “Questa transazione è in linea con la strategia definita dal piano FaSTLAne 2030 di Stellantis. L’Azienda adotta un approccio disciplinato all’allocazione del capitale, indirizzando investimenti e risorse verso le regioni, i marchi e le tecnologie in grado di generare i rendimenti più elevati”, si legge ancora. Con la firma di un accordo per l’acquisizione delle attività di car sharing di Free2move, “Mutares crea una nuova piattaforma nel settore della mobilità”. I piani includono “una gestione rinnovata della flotta internazionale, il proseguimento della transizione verso la mobilità elettrica e una maggiore attenzione all’esperienza dei clienti e alle esigenze di mobilità delle amministrazioni locali”.

Come realtà indipendente all’interno del portafoglio Mutares, le attività di car sharing di Free2move potranno beneficiare di una maggiore agilità, investimenti dedicati e maggiore flessibilità operativa, aiutandola a raggiungere gli obiettivi di crescita nel competitivo mercato della mobilità. “Concentrando ulteriormente la nostra attenzione sulle attività puramente automotive, rafforziamo la nostra capacità di conseguire risultati sostenibili nel lungo periodo”, ha commentato Virgilio Cerutti, Head of Business Development & Partnerships di Stellantis. “Ci impegniamo in una stretta collaborazione con tutti gli stakeholder per sostenere una transizione ordinata per clienti, partner e dipendenti in ogni fase del processo”. Per Johannes Laumann, CIO di Mutares, “le attività di car sharing di Free2move uniscono la forza di un marchio riconosciuto a livello internazionale a un significativo potenziale di miglioramento operativo a seguito della prevista separazione da Stellantis. Insieme al management team, non vediamo l’ora di rafforzare il modello operativo di Free2move e di sviluppare ulteriormente l’azienda affinchè diventi una piattaforma indipendente di riferimento nel settore della mobilità”. Il perfezionamento dell’operazione resta soggetto alle procedure di informazione e consultazione previste con le rappresentanze dei lavoratori, nonchè all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni regolamentari e al soddisfacimento delle altre condizioni consuete previste dalla normativa applicabile.

– Foto Stellantis –

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