Pirelli sceglie le mescole per i prossimi Gp, a Monza gamma C3, C4 e C5

ROMA (ITALPRESS) – Pirelli ha comunicato oggi alle scuderie la selezione delle mescole per i prossimi tre appuntamenti del calendario. Per i Gran Premi d’Olanda e di Spagna verrà utilizzata la gamma centrale, composta da C2, C3 e C4. Al Gran Premio d’Italia, invece, le vetture scenderanno in pista con il tris più morbido: C3, C4 e C5. A Zandvoort viene confermata la selezione dello scorso anno per un tracciato caratterizzato da curve a media e bassa velocità, tra cui due sopraelevate. Le forze verticali e laterali che agiscono sugli pneumatici sono elevate, così come il carico aerodinamico richiesto. L’asfalto offre un livello di aderenza piuttosto basso, ulteriormente condizionato dalla presenza sulla pista della sabbia proveniente dalle vicine spiagge e trasportata dal vento. Il circuito di Monza, riasfaltato un paio di anni fa, richiede invece configurazioni a basso carico aerodinamico. Il tempo perso in pit lane per il cambio gomme è tra i più elevati del calendario. Per questo motivo le squadre cercheranno di allungare gli stint, tenendo sotto controllo il degrado per provare a effettuare una sola sosta. Temperature elevate potrebbero però rendere questa strategia più difficile da attuare. Fa invece il suo ingresso nel calendario iridato come Gran Premio di Spagna la gara che si disputerà sul circuito semi-cittadino di Madrid.

La selezione delle mescole è stata definita sulla base delle simulazioni effettuate utilizzando i dati e le caratteristiche della nuova pista, che presenta 22 curve molto diverse tra loro, significative variazioni altimetriche e la curva sopraelevata più lunga del calendario. Dalle nostre analisi del Madring emerge che le sollecitazioni sugli pneumatici sono paragonabili a quelle registrate su circuiti come Silverstone e Spa-Francorchamps. La scelta della gamma centrale favorisce quindi, in base alle caratteristiche del tracciato, una strategia a due soste e offre una maggiore protezione, in caso di temperature elevate, dal rischio di un eccessivo surriscaldamento a cui sarebbe più esposta invece la mescola più morbida della gamma.

– foto ufficio stampa Pirelli –

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