Cina: settore aviazione civile registra crescita stabile nel 2025

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il settore dell’aviazione civile cinese ha mantenuto uno sviluppo stabile nel 2025, con tutti i principali indicatori che hanno registrato una solida crescita, secondo i dati diffusi martedì nel corso di una conferenza nazionale sul lavoro dell’aviazione civile.

L’Amministrazione dell’aviazione civile della Cina (CAAC) ha annunciato che nel 2025 il settore ha raggiunto un volume complessivo di trasporti pari a 164,08 miliardi di tonnellate-chilometro, con un aumento del 10,5% su base annua.

Il traffico passeggeri ha raggiunto i 770 milioni nel 2025, in crescita del 5,5% rispetto all’anno precedente, secondo i dati della CAAC. Il volume di merci e posta ha toccato i 10,17 milioni di tonnellate, con un incremento del 13,3% su base annua.

Nel corso della conferenza, il direttore della CAAC, Song Zhiyong, ha affermato che nel 2025 il settore ha mantenuto una tendenza complessiva di sviluppo stabile, con il completamento dei principali obiettivi e compiti.

Secondo Song, nel 2025 il traffico internazionale di passeggeri è aumentato del 21,6% anno su anno, con volumi verso Asia centrale, Asia occidentale, Africa e America Latina in crescita rispettivamente del 59,3%, 33,4%, 39% e 108,6% lo scorso anno.

Nel 2025 il settore ha raggiunto un utile complessivo di 6,5 miliardi di yuan (circa 926,28 milioni di dollari), a testimonianza di una migliore performance commerciale.

Guardando al futuro, Song ha previsto che nel 2026 il settore raggiungerà un volume di trasporti di 175 miliardi di tonnellate-chilometro, un traffico passeggeri di 810 milioni e un volume di merci e posta di 10,7 milioni di tonnellate.

(ITALPRESS).