PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 13 agosto 2026, mostra lo sciame meteorico delle Perseidi sopra la contea di Hezhang, nella città di Bijie, nella provincia sud-occidentale cinese del Guizhou. Lo sciame, che quest’anno ha raggiunto il picco il 12 e 13 agosto, è uno sciame meteorico annuale che si verifica da metà luglio a fine agosto.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).