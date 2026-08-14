PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 13 agosto 2026, mostra lo sciame meteorico delle Perseidi sopra la contea di Hezhang, nella città di Bijie, nella provincia sud-occidentale cinese del Guizhou. Lo sciame, che quest’anno ha raggiunto il picco il 12 e 13 agosto, è uno sciame meteorico annuale che si verifica da metà luglio a fine agosto.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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