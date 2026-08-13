La cenere dell’Etna arriva anche a Malta e Gozo

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Una sottile coltre di cenere vulcanica nera ha ricoperto auto, tetti e balconi in alcune zone del nord di Malta e di Gozo, dopo che la cenere proveniente dall’Etna, in Sicilia, è stata trasportata dai venti verso le isole maltesi.

Numerosi residenti nelle aree settentrionali e centrali hanno riferito di aver trovato cenere all’esterno delle proprie abitazioni, dopo che i venti hanno trasportato il materiale vulcanico verso sud dal vulcano in eruzione. L’Ufficio meteorologico ha confermato che le condizioni meteorologiche potrebbero favorire ulteriori ricadute di cenere su Malta, con le isole che potrebbero rimanere interessate dal fenomeno fino a venerdì.

Secondo l’ufficio meteorologico, i venti da nord-nordest in quota stanno trasportando la cenere dell’Etna attraverso il Mediterraneo centrale in direzione di Malta.

“Se le eruzioni continueranno nei prossimi giorni, la nube di cenere continuerà a interessare le isole maltesi fino a venerdì”, ha dichiarato il Met Office.

L’ufficio ha aggiunto che entro sabato i venti dovrebbero ruotare da nordovest, spingendo la nube di cenere più a est rispetto a Malta. L’Etna è in eruzione da diversi giorni e l’attività vulcanica ha prodotto una nube di cenere visibile in varie zone della regione.

La caduta di cenere ha spinto alcuni residenti a ricordare precedenti episodi di materiale vulcanico giunto a Malta.

Il sito Maltese Islands Weather ha inoltre ricordato che la presenza di cenere sulle isole maltesi è stata documentata in occasione di importanti eruzioni nel 1787, nel 1886 e nel 1892.

-Foto Satellite Image Copernicus-

(ITALPRESS).