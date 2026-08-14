YIYANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei turisti assistono a uno spettacolo di opera locale in una casa del tè all’interno di un quartiere storico e culturale nella città di Yiyang, nella provincia centrale cinese dello Hunan, il 12 agosto 2026.
L’antico quartiere, risalente alle dinastie Ming e Qing (1368-1911), ospita 41 siti del patrimonio culturale. Mentre l’economia notturna continua a guadagnare slancio durante le vacanze estive, il quartiere sta attirando un gran numero di visitatori grazie alla sua diversificata offerta turistica. Il flusso di visitatori nelle ore notturne rappresenta ora il 65% delle visite giornaliere totali del quartiere, mentre la spesa notturna costituisce il 70% dei consumi complessivi.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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