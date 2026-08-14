Nigel Farage rieletto deputato alle suppletive

LONDRA (GRAN BRETAGNA) (ITALPRESS) – Il leader di Reform UK, Nigel Farage, è stato rieletto deputato nella circoscrizione di Clacton nelle elezioni suppletive. Farage ha ottenuto 22.239 voti, pari al 62,82%, battendo nettamente il suo principale avversario, il candidato Count Binface, che ha raccolto 9.455 preferenze, pari al 26,71% dei voti. Alla consultazione hanno partecipato ben 34 candidati, mentre l’affluenza alle urne è stata del 44,37%. In un breve post su X, accompagnato da una sua fotografia scattata durante il “Farage-Fest” notturno nella sua circoscrizione, il leader di Reform UK ha dichiarato “il risultato ottenuto a Clacton parla da sé”. Per la presidente del partito laburista, Bridget Phillipson, “questa non è una vittoria per Nigel Farage. La montagna di scandali e depravazione in cui lui e Reform sono ora invischiati è cresciuta a dismisura mentre lui cercava di distrarre l’opinione pubblica combattendo un’elezione suppletiva contro un cassonetto. Farage non dovrebbe festeggiare, ma svegliarsi e affrontare la realtà. Le elezioni suppletive indette per distrarre l’attenzione da Farage non riabilitano il suo nome, ma dimostrano solo che probabilmente ha molto altro da nascondere”.

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(ITALPRESS).