Malta, esercito schierato a Swieqi per rafforzare la sicurezza notturna

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Le Forze armate di Malta hanno schierato personale militare a Swieqi per operare al fianco della Polizia, rafforzando la presenza delle forze dell’ordine nella località durante le ore notturne. Swieqi si trova nelle immediate vicinanze di Paceville, la principale zona della movida maltese, dove durante la notte si concentrano grandi quantità di persone. L’area è stata inoltre interessata da preoccupazioni legate a comportamenti antisociali e alla condotta di alcuni turisti e visitatori, in particolare nelle ore più tarde.

Il vice sindaco di Swieqi, Galea Pace, ha dichiarato che il dispiegamento arriva dopo mesi di richieste da parte del Comune locale e dei residenti per un rafforzamento delle misure di sicurezza. Secondo Galea Pace, l’iniziativa rappresenta un ulteriore passo verso l’obiettivo di rendere Swieqi un luogo in cui i residenti possano sentirsi al sicuro e vivere serenamente nelle proprie abitazioni.

L’esponente del Comune locale ha sottolineato che la maggiore presenza di Polizia e militari invia un messaggio chiaro: i comportamenti antisociali nelle aree residenziali non saranno ignorati.

Galea Pace ha inoltre invitato le località vicine ad adottare un approccio analogo, sottolineando che i problemi legati alla sicurezza non si fermano ai confini amministrativi di Swieqi.

“I residenti hanno il diritto di sentirsi al sicuro nel proprio quartiere e, soprattutto, hanno il diritto di poter dormire serenamente nelle proprie case”, ha dichiarato. Galea Pace ha ringraziato la Polizia e le Forze armate di Malta per la collaborazione e l’impegno dimostrati sul territorio. Ha definito il dispiegamento un ulteriore passo avanti, sottolineando al contempo che il lavoro del Comune locale proseguirà.

-Foto Forze armate di Malta-

(ITALPRESS).