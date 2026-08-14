Libia, istituito un nuovo ufficio per il contrasto alla tratta di esseri umani

TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – Il ministero dell’Interno libico ha inaugurato un nuovo ufficio per la lotta ai crimini di tratta di esseri umani presso il Dipartimento di Sicurezza Generale. L’ufficio è stato istituito per rafforzare la lotta contro la tratta di esseri umani e sviluppare meccanismi di cooperazione con partner nazionali e internazionali. La nuova unità mira a potenziare le capacità specializzate delle forze di sicurezza e a garantire che le indagini e i procedimenti giudiziari siano conformi alle norme internazionali e alle leggi libiche. L’ufficio opererà in coordinamento con l’ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine a Tripoli.

– foto IPA Agency –

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