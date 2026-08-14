Egitto e Turchia rafforzano la cooperazione economica e il coordinamento regionale

ALAMEIN (EGITTO) (ITALPRESS) – Il ministro degli Esteri egiziano Badr Abdelatty ha ricevuto ad Alamein il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan. I due ministri hanno presieduto la seconda riunione del Gruppo di pianificazione congiunta tra Egitto e Turchia. Secondo quanto riferito dal ministero degli Esteri egiziano, all’incontro hanno partecipato rappresentanti dei ministeri degli Investimenti, del Commercio, del Petrolio e della Salute dei due Paesi. I colloqui hanno riguardato il rafforzamento delle relazioni economiche, commerciali e degli investimenti, con l’obiettivo di portare a 15 miliardi di dollari il volume degli scambi bilaterali. Abdelatty ha inoltre illustrato le misure adottate dall’Egitto per facilitare gli investimenti turchi, auspicando la creazione di una zona industriale turca integrata in Egitto, in particolare nella Zona economica del Canale di Suez.

I due ministri hanno inoltre discusso della possibile riattivazione del collegamento marittimo “Ro-Ro” tra i due Paesi e del rafforzamento della cooperazione nel settore minerario. Sul piano regionale, Abdelatty e Fidan hanno esaminato gli sviluppi in Medio Oriente, Gaza, Sudan e Libia, sottolineando l’importanza di intensificare il coordinamento per ridurre le tensioni e promuovere soluzioni politiche e diplomatiche. Sulla questione palestinese, hanno ribadito la necessità di porre fine alle violazioni israeliane a Gaza e in Cisgiordania e di garantire l’accesso senza ostacoli agli aiuti umanitari. Al termine dell’incontro, i due ministri hanno partecipato alla firma di tre accordi, tra cui il protocollo della seconda riunione del Gruppo di pianificazione congiunta, un documento sulla cooperazione per il rafforzamento della connettività logistica e una decisione relativa alle regole di origine nell’ambito dell’accordo di libero scambio tra i due Paesi.

– foto IPA Agency –

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