ROMA (ITALPRESS) – “Garantire il primato americano nel settore dei droni, rafforzando al contempo la nostra base industriale della difesa. Il presidente Trump ha firmato un proclama per potenziare la produzione americana di droni attraverso dazi doganali, proteggendo la nostra sicurezza nazionale e assicurando che l’industria americana dei droni non sia seconda a nessuno”. Lo scrive la Casa Bianca sui social, spiegando che “è previsto un dazio ad valorem del 100% sui droni di determinate dimensioni o con determinate capacità particolarmente sensibili per motivi di sicurezza nazionale, sulle stazioni di aggancio di tali droni e su alcuni componenti critici degli stessi. Questa categoria di droni comprende i droni con un peso massimo al decollo superiore a 25 chili e i droni dotati di capacità di termografia”. Inoltre, è imposto “un dazio ad valorem del 25% su alcuni droni di dimensioni ridotte e privi di determinate capacità che implicano in particolare la sicurezza nazionale, nonchè su altri componenti dei droni. Ci sarà un dazio ad valorem del 15% sui droni e sui componenti provenienti dall’Unione Europea, dal Giappone, dal Liechtenstein, dalla Repubblica di Corea, dalla Svizzera e da Taiwan, e un dazio ad valorem del 10% sui droni provenienti dal Regno Unito, a condizione che la quasi totalità dell’hardware, del software e della tecnologia provenga da questi paesi e dagli Stati Uniti”.

(ITALPRESS).

-Foto: Ipa Agency-

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