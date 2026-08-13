Iran, Araghchi “Su Hormuz gli Usa hanno commesso errori di valutazione”

RUSSIA, MOSCOW - JUNE 23, 2025: Abbas Araghchi, Foreign Minister of Iran, arrives for a meeting with Vladimir Putin, President of Russia, at the Moscow Kremlin. Sergei Karpukhin/TASS/Sipa USA

TEHERAN (IRAN) (ITALPRESS) – “Gli Stati Uniti hanno a lungo commesso errori di valutazione a causa di fallimenti dell’intelligence. Un esempio emblematico: la guerra contro l’Iran. Ora – stanno facendo – un errore di valutazione ancora più grave sullo Stretto di Hormuz”. Lo ha dichiarato in un post su X il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi. Il capo della diplomazia di Teheran ha aggiunto: “Peggio delle fake news c’è solo la falsa intelligence. Fate attenzione”.

-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE