Iran, Araghchi “Su Hormuz gli Usa hanno commesso errori di valutazione”

TEHERAN (IRAN) (ITALPRESS) – “Gli Stati Uniti hanno a lungo commesso errori di valutazione a causa di fallimenti dell’intelligence. Un esempio emblematico: la guerra contro l’Iran. Ora – stanno facendo – un errore di valutazione ancora più grave sullo Stretto di Hormuz”. Lo ha dichiarato in un post su X il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi. Il capo della diplomazia di Teheran ha aggiunto: “Peggio delle fake news c’è solo la falsa intelligence. Fate attenzione”.
-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).
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