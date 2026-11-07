Cina: sapori da tutto il mondo alla nona edizione della CIIE (2)

SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Persone dialogano nell’area espositiva dedicata agli alimenti e ai prodotti agricoli durante la nona edizione della China International Import Expo (CIIE), a Shanghai, nella Cina orientale, il 7 novembre 2026. Prelibatezze, ingredienti e bevande provenienti da tutto il mondo sono esposti alla nona CIIE. Gli amanti del cibo hanno l’opportunità di assaggiare sapori locali caratteristici e di esplorare le diverse culture gastronomiche del mondo. L’Expo, in programma dal 5 al 10 novembre, riunisce 4.142 espositori stranieri, offrendo una panoramica della diversità e della creatività dei prodotti di tutto il mondo.

-Foto Xinhua-

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