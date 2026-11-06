Malta ha registrato nel 2024 la minore produzione di rifiuti pro capite tra gli Stati dell’Unione europea

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta ha registrato nel 2024 il livello più basso di produzione di rifiuti pro capite tra gli Stati membri dell’Unione europea, compiendo al contempo significativi progressi nel riciclo degli imballaggi in plastica. È quanto emerge dagli ultimi dati Eurostat pubblicati da WasteServ.
La produzione di rifiuti si è attestata a 1.092 chilogrammi per abitante, circa il 36% in meno rispetto alla media dell’Ue. Parallelamente, il tasso di riciclo degli imballaggi in plastica è salito al 35,1% nel 2024, riducendo a 7,3 punti percentuali il divario rispetto alla media europea, pari al 42,4%.
Il risultato evidenzia un netto miglioramento rispetto al 2022, quando il tasso di riciclo maltese risultava inferiore di 26,7 punti percentuali rispetto alla media europea. Nel 2023 la percentuale era salita al 31,9%.
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(ITALPRESS).