Tunisia, nel 2027 il bilancio della missione della Difesa aumenterà del 12%

TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – Il progetto di bilancio della missione della Difesa nazionale tunisina per il 2027 prevede stanziamenti pari a 5.628,249 milioni di dinari, equivalenti a circa 1,68 miliardi di euro, con un aumento del 12% rispetto al 2026. Lo ha riferito il ministro della Difesa nazionale, Khaled Sehili, nel corso di un’audizione davanti a due commissioni parlamentari riunite.

Secondo quanto illustrato dal ministro, le spese per gli investimenti registrano un incremento del 15% e rappresentano il 28% del totale degli stanziamenti. Il progetto di bilancio si inserisce nel quadro del Piano di sviluppo 2026-2030 e della strategia decennale del ministero per il periodo 2021-2030, che punta a rafforzare la prontezza operativa e la capacità di risposta dell’esercito di fronte alle minacce tradizionali e non convenzionali.

Nel corso della seduta, il ministro ha sottolineato il ruolo delle forze armate nella lotta al terrorismo, alla criminalità, al contrabbando e all’immigrazione irregolare, oltre che nel controllo dei confini e nel sostegno alle autorità civili, nel rispetto delle disposizioni di legge.

I deputati hanno inoltre affrontato temi legati alla formazione militare, alla sanità, alla ricerca scientifica, alla digitalizzazione e allo sviluppo dell’industria della difesa. Tra gli argomenti discussi anche l’entrata in servizio, lo scorso 15 ottobre, dell’unità navale militare “Kairouan”, indicata dai parlamentari come un risultato significativo dell’esperienza tunisina nel settore della produzione militare.

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