Ancora allarmi bomba nei cieli europei, coinvolto anche un volo partito da Fiumicino. Nel mirino 9 aerei in arrivo e partenza da Praga

LISBONA (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – E’ stato segnalato un allarme bomba su un aereo Ryanair atterrato all’aeroporto di Lisbona e proveniente da Roma. Lo riferisce Cnn Portogallo. La polizia portoghese ha ricevuto una segnalazione riguardante la possibile presenza di un ordigno esplosivo a bordo.

La polizia portoghese non ha però rilevato alcun ordigno esplosivo o oggetto sospetto dopo l’ispezione sull’aereo. Lo riferisce l’emittente pubblica portoghese Rtp, rilanciando un comunicato della polizia. Il comunicato precisa che che la minaccia riguardava sia il volo FR8196 in arrivo che il volo di ritorno da Lisbona a Roma, FR8197.

La polizia aveva ricevuto la segnalazione attraverso una telefonata da parte di un “agente delle forze dell’ordine”. Secondo quanto riportato ancora da Rtp, le autorità cercheranno ora di determinare “l’origine e le circostanze della minaccia”.

PRAGA, ALLARME BOMBA SU 9 AEREI IN ARRIVO E PARTENZA

La polizia ceca sta effettuando le verifiche su 9 voli in partenza e in arrivo a Praga, all’aeroporto di Ruzyne. Lo riferisce l’agenzia Ctk. Le misure di sicurezza adottate in collaborazione con l’aeroporto hanno un impatto minimo sulle normali operazioni aeroportuali, secondo quanto precisato dalla polizia. La portavoce dell’aeroporto di Praga, Denisa Hejtmánková, ha dichiarato a Ctk che gli allarmi riguardavano nove voli, ovvero quattro in arrivo e cinque in partenza. Tutti gli aerei sono ora sulla pista e vengono controllati dalla polizia. Nella giornata di ieri altri allarmi hanno riguardato quattro aerei diretti a Praga all’aeroporto Václav Havel. Le verifiche non hanno rinvenuto ieri la presenza di esplosivi o altri oggetti pericolosi.

FRANCIA: 4 ALLARMI RIENTRATI PER AEREI CHE SORVOLAVANO IL TERRITORIO NAZIONALE

Il governo francese ha reso noto che sono stati ricevuti quattro nuovi allarmi riguardanti aerei che hanno sorvolato la Francia. “Gli aerei sono atterrati in sicurezza”, ha dichiarato l’ufficio del primo ministro secondo quanto riferisce l’emittente Bfmtv. “Le squadre di artificieri stanno effettuando dei controlli di sicurezza”, ha aggiunto Matignon.

DANIMARCA, POLIZIA “NESSUN RISCHIO PER SICUREZZA DOPO MINACCE A TRAFFICO AEREO”

La polizia di Copenaghen ha terminato i controlli all’aeroporto della capitale danese dopo “le minacce rivolte al traffico aereo”, concludendo che non vi è “nessun pericolo per i passeggeri”. Lo riporta un comunicato della polizia danese rilanciato dal Guardian. “La nostra presenza ha avuto una funzione puramente precauzionale. Riteniamo pertanto che non vi sia stato, né vi sia attualmente, alcun pericolo per i passeggeri o per le altre persone presenti in aeroporto. Stiamo indagando sulle nuove minacce, analogamente a quanto avvenuto ieri; al momento non sono disponibili ulteriori informazioni”, precisa la nota.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).