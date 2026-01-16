Cina: Sanya ospita competizione di danza estrema subacquea (2)

SANYA (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Delle concorrenti si esibiscono in danza estrema su un palco subacqueo a Sanya, nella provincia meridionale cinese di Hainan, il 14 gennaio 2026. Co-organizzata dall’Associazione cinese degli sport estremi e dal Fosun Tourism Group, la China Extreme Dance Performance Competition 2026 si è svolta dal 14 al 15 gennaio presso l’Atlantis Sanya, attirando 24 concorrenti provenienti da oltre 10 province e municipalità di tutto il Paese. La danza estrema è uno sport innovativo nato dall’evoluzione della street dance. La competizione ha visto i partecipanti esibirsi su palchi terrestri e subacquei, mostrando una fusione tra la forza della street dance e la grazia artistica, regalando al pubblico uno spettacolo visivo straordinario.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).