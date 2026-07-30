YANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone il 29 luglio 2026, mostra la nave Wontanara in navigazione dal distretto di Jiangdu a Yangzhou, nella provincia orientale cinese del Jiangsu. La Wontanara, una nave portarinfuse autoscaricante da 41.800 tonnellate, ieri ha lasciato il molo del cantiere navale Chengxi della China State Shipbuilding Corporation (CSSC) e sarà impiegata sulle rotte internazionali. La nave vanta tre primati mondiali nel settore: è l’unità autoscaricante da trasbordo in acque poco profonde con la maggiore portata lorda al mondo, la nave autoscaricante più veloce e la prima unità autoscaricante a navigazione bidirezionale al mondo nella sua classe di tonnellaggio. Costruita dal cantiere CSSC Chengxi, la Wontanara è lunga 215 metri, larga 42 metri e ha un’altezza di costruzione di 14,5 metri, con una capacità di carico di 29.000 metri cubi.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).