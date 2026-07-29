ROMA (ITALPRESS) – Il raid a sorpresa compiuto dall’Iran contro basi Usa in Giordania e la risposta congiunta di Washington e Riad contro le milizie filoiraniane in Iraq fanno traballare la fragile tregua che da sabato scorso faceva sperare in una svolta nel conflitto. “Aerei da guerra statunitensi e sauditi hanno colpito diversi siti logistici e di armi terroristici nell’Iraq orientale”, ha reso noto il Centcom – Comando Centrale degli Stati Uniti, avvertendo l’Iran e i suoi alleati di cessare gli attacchi per non subire ulteriori ritorsioni statunitensi. Il ministero della Difesa saudita ha confermato gli attacchi congiunti contro “milizie terroristiche fedeli all’Iran”, accusate di avere tentato di attaccare impianti petroliferi nella parte orientale del regno utilizzando droni.

Le Forze di Mobilitazione Popolare (PMF), ex paramilitari integrati nell’esercito iracheno ma con alcuni elementi filo-iraniani ancora operativi in modo indipendente, hanno affermato di essere state prese di mira dagli attacchi statunitensi e sauditi, riportando diversi morti, feriti e danni materiali in varie regioni dell’Iraq.

Il Centcom ha inoltre dichiarato di avere “intercettato con successo” missili lanciati dall’Iran “nell’ambito di un tentativo di attacco a sorpresa contro le forze statunitensi di stanza in Medio Oriente”, senza specificare il luogo dell’attacco. Teheran non ha immediatamente confermato di avere condotto un attacco contro l’esercito statunitense, ma secondo fonti di stampa locale, i pasdaran hanno annunciato di avere colpito e sequestrato tre petroliere che tentavano di attraversare lo Stretto di Hormuz. I prezzi del petrolio, che erano calati durante la fase di stallo dei giorni scorsi, sono risaliti bruscamente, con il WTI aumentato del 4% raggiungendo gli 82,43 dollari, mentre il Brent saliva del 4,14% a 87,57 dollari.

– Foto Ipa Agency –

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